Nederland niet opgeschaald in Duitse risicolijst coronavirus

De Duitse gezondheidsautoriteiten hebben Nederland vrijdag niet geplaatst op de lijst van hoogrisicolanden vanwege het coronavirus. De stijging van het aantal vastgestelde besmettingen in Nederland per 100.000 inwoners over een week tijd zou hier in de systematiek van de Duitse gezondheidsautoriteiten aanleiding toe kunnen zijn. Maar de risico’s worden ook met andere factoren afgewogen, of de autoriteiten kijken het nog een weekje aan.