Staatsschulden drukten in het tweede kwartaal minder hard op eurolanden dan in de voorgaande drie maanden. Eurolanden leenden nog wel gretig bij om coronasteunpakketten te bekostigen, maar afgezet tegen de omvang van de economie was de schuldenlast kleiner. Door versoepelingen van coronamaatregelen groeide de economie harder dan de schuldenberg, meldt Europees statistiekbureau Eurostat.