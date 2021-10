De stichting Samen Onze Solidariteit (SOS) wil volgende week zaterdag in Den Haag een stille tocht houden voor de 39-jarige Poolse man die maandag om het leven kwam toen hij in de Haagse wijk Ypenburg voor een tram viel. De man werd mogelijk geduwd. Een 15-jarige Hagenaar is daarvoor opgepakt.