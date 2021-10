Bij een schietpartij in een café-restaurant in Mexico zijn twee toeristen om het leven gekomen en raakten er drie gewond, onder wie een Nederlandse. De politie vermoedt dat de schietpartij is begonnen tussen leden van kleine rivaliserende drugsbendes in de badplaats die circa 120 kilometer ten zuiden van Cancún aan de Caribische Zee ligt. De streek wordt ook de Rivièra Maya genoemd.