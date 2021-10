Het aantal bezoekers van winkelcentra van Wereldhave, zoals Kronenburg in Arnhem, is in het derde kwartaal licht gedaald. Dat had deels te maken met het slechte zomerweer, aldus het vastgoedconcern. In Nederland daalden de bezoekersaantallen met een half procent. In België groeiden de aantallen licht. Het opheffen van coronabeperkingen compenseerde daar het slechte weer in juli en augustus, zegt Wereldhave.