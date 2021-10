De fabrikant van elektrische bussen en laadsystemen Ebusco is na de beursgang van vrijdag in Amsterdam 1,3 miljard euro waard. Volgens topman Peter Bijvelds laat de interesse in de aandelen zien dat beleggers in de groene strategie van het bedrijf geloven. Door naar de beurs te gaan wil Ebusco geld ophalen om verder te groeien, ook internationaal, en de naamsbekendheid vergroten.