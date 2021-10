Hoewel de vaccinatiegraad in Suriname langzaam omhooggaat, is er toch optimisme dat oud en nieuw dit jaar feestelijk gevierd kan worden. Een vereiste daarvoor is dat de vaccinatiegraad tegen die tijd rond de 70 of 80 procent zal liggen, zei de Surinaamse arts Soenita Nannan Panday-Gopisingh donderdag tijdens de wekelijkse Covid-persconferentie in Paramaribo.