Rutte hoopt na ‘serene’ avond op inkeer Polen

De EU-leiders hebben op een top in Brussel in een „serene sfeer” de Poolse premier aangesproken op de aantasting van de Poolse rechtspraak en het gezag van het EU-recht. Premier Mark Rutte drong aan op strafmaatregelen, maar met name ‘de grote drie’, Duitsland, Frankrijk en Italië, bepleitten om vooral het gesprek voort te zetten. De Poolse premier gaf nog geen krimp, maar Rutte hoopt en denkt dat de „stevige” kritiek van de „overgrote meerderheid” hem toch aan het denken zet.