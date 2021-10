EU-top: rechtsstaatconflict met Polen ‘in dialoog’ oplossen

De EU-leiders hebben op een top in Brussel in een „serene sfeer” met de Poolse premier gesproken over het rechtsstaatconflict met Polen. Premier Mark Rutte drong aan op strafmaatregelen, maar vooral ‘de grote drie’, Duitsland, Frankrijk en Italië bepleiten volgens EU-bronnen om met elkaar te blijven praten. „Politieke dialoog blijft nodig om oplossingen te vinden”, was volgens een ingewijde de conclusie van de ruim twee uur durende discussie.