Chipbedrijf Intel gaat in het lopende kwartaal hinder ondervinden van de forse investeringen die het doet om weer een grote producent van halfgeleiders te worden. Het bedrijf verwacht dat de winst daardoor lager uitvalt, meldde Intel bij de bekendmaking van de cijfers over het derde kwartaal. De begin dit jaar aangetreden topman Pat Gelsinger ziet eigen productie als belangrijk, net als in de hoogtijdagen van Intel in de jaren ’90 en ’00.