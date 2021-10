Cosmeticaproducent L’Oréal heeft in het derde kwartaal flink meer verkocht. Vooral make-up ging veel vaker over de toonbank, onder meer door de versoepeling van de coronaregels. Nu mensen weer vaker buitenshuis komen, besteden ze ook meer tijd aan hun uiterlijk. In Frankrijk leidde het afschaffen van de mondkapjesverplichting tot meer verkopen van lippenstiften en rouge.