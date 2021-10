Energiebedrijf Vandebron verhoogt de prijzen voor mensen met een variabel contract al per 1 november vanwege de hoge gasprijzen. Normaal gesproken passen energiebedrijven de tarieven op 1 januari en 1 juli aan, maar Vandebron zegt niet te kunnen wachten. „De situatie is zo bizar dat we anders moeten handelen. We moeten ook aan onze organisatie denken”, schrijft het bedrijf op Twitter.