Google halveert de afdracht die app-ontwikkelaars moeten doen als ze abonnementen verkopen in hun apps via de Google Play Store. Vanaf 1 januari eist Google 15 procent commissie, dat was het eerste jaar 30 procent en daarna pas 15 procent. Volgens Google is het voor veel app-ontwikkelaars echter moeilijk om klanten te behouden na het eerste abonnementsjaar.