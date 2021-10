De Verenigde Staten en vijf Europese landen hebben een akkoord gesloten over een digitale belasting. De vijf landen, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Italië, Spanje en Oostenrijk, zullen hun bestaande belastingen op de diensten van techbedrijven aanpassen naar een gezamenlijke afspraak. In ruil daarvoor schaffen de VS een reeks importheffingen op diensten uit die landen af.