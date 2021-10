Verdachte buurman wil rapportages overleden undercoveragent lezen

Joop M. (46) wil inzage in het rapport van de undercoveragent die naast hem woonde in Zevenbergschen Hoek en in april tijdens een undercoveroperatie zelfmoord pleegde. Het Openbaar Ministerie verzet zich tegen inzage, omdat de overleden undercoveragent nooit zijn handtekening heeft gezet onder het proces-verbaal dat hij over zijn buurman M. heeft opgemaakt. M. komt volgende week na ruim een jaar voorarrest op vrije voeten, besloot de rechtbank in Breda donderdag.