Het Leidse biotechbedrijf VarmX ontvangt 17,5 miljoen euro van een innovatieprogramma van de Europese Unie. Het geld is bedoeld voor het vergroten van de productie van een medicijn dat is geïnspireerd op slangengif. Het middel voorkomt ernstige bloedingen bij patiënten die bloedverdunners gebruiken, met name bij spoedoperaties.