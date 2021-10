Saraï en Abram worden ongeduldig. Waar blijft de door God beloofde zoon? Het duurt te lang. En daarom komt Saraï met een plan: Abram trouwt met Hager. Zónder Hagar beslissen zij óver haar. Als Hager zwanger blijkt te zijn, gaat ze neerkijken op Saraï. Dat was natuurlijk niet goed, maar wel begrijpelijk. Als Saraï zich vervolgens beklaagt bij Abram beslissen ze opnieuw zónder Hager óver haar. Het gevolg is dat Hager van ellende de woestijn in vlucht.