IBM omlaag op Wall Street om tegenslag in kwartaalcijfers

Technologieconcern IBM was donderdag een grote verliezer bij de opening van de beurzen in New York. Beleggers schrokken van het nieuws van de daling van het aantal orders voor IBM’s onderdeel dat IT-systemen voor andere bedrijven beheert. Die tegenslag deed een stevige omzetstijging bij activiteiten voor cloudsoftware afgelopen kwartaal bijna helemaal teniet. Wall Street verwerkt sowieso weer veel kwartaalcijfers van grote bedrijven. Ook fabrikant van elektrische auto’s Tesla heeft een kijkje in de boeken gegeven.