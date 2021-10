De Nederlandse staat moet een rectificatie in twee kranten plaatsen over uitlatingen die tijdens een rechtszaak zijn gedaan over advocaat Yehudi Moszkowicz. De officier van justitie wekte tijdens een zitting in de rechtbank in Amsterdam de suggestie dat de advocaat deel uitmaakt van een criminele organisatie. Moszkowicz spande een kort geding aan over deze aantijgingen, de rechter in Den Haag gaf hem donderdag gelijk.