Bewoners van twee straten in de Barendrechtse wijk Ter Leede zijn donderdag druk bezig met het ruimen van puin. Harde wind veroorzaakte in de nacht van woensdag op donderdag forse schade. Tuinhuisjes werden vernield, vele ramen sneuvelden, bomen waaiden om en kwamen op auto’s terecht en trampolines waaiden door de lucht. Door de gevolgen van de windvlaag raakten vier mensen in Barendrecht gewond.