Het lijkt er steeds nadrukkelijker op dat tegen Covid-19 geprikte aanstaande moeders geen verhoogd risico hebben op een miskraam. Dat staat op de site van het Noorse instituut voor de publieke gezondheid. Een onderzoekster van deze organisatie, Maria C. Magnus, verdiepte zich erin met collega’s van het National Institute of Environmental Health Sciences in de VS en de University of Ottawa in Canada.