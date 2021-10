Verzekeraar Interpolis heeft na het noodweer in delen van Nederland dat woensdagavond begon 241 meldingen binnengekregen. Vooral in de provincies Noord-Brabant, Zeeland en Zuid-Holland was sprake van veel windschade door bijvoorbeeld afgebroken takken en omgewaaide schuttingen. Vanuit Barendrecht kwamen tot 12.30 uur de meeste meldingen binnen.