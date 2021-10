Neef en advocaat Taghi hoort donderdag of hij langer vastblijft

De 38-jarige advocaat en tevens neef van Ridouan Taghi die eerder deze maand is opgepakt, moet donderdag voor de raadkamer van de rechtbank in Amsterdam verschijnen. Deze beslist of hij langer in de cel moet blijven. De hechtenis kan met maximaal negentig dagen worden verlengd, daarna moet de eerste openbare zitting in de rechtbank volgen. De rechtbank zal naar verwachting later donderdag de beslissing via Twitter bekendmaken.