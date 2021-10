De verplichting in Italië om op de werkplek een coronapas te hebben, heeft geleid tot een grote stijging van het aantal ziekmeldingen. Op de dag dat de verplichting inging, vrijdag 15 oktober, meldden meer dan 94.000 werknemers zich ziek. Dat is bijna 30 procent meer dan een week eerder. De maandag erna waren in Italië ruim 192.000 werknemers ziek en dat was 16 procent meer dan de voorafgaande maandag.