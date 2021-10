Poolse premier bindt niet in op EU-top over rechtsstaatruzie

De Poolse premier Mateusz Morawiecki lijkt vooralsnog niet in te binden in de ruzie met andere landen en EU-instellingen over de rechtsstaat in zijn land. Hij blijft bij zijn opvatting dat het Europees recht niet altijd voorrang heeft boven het nationale. Bij zijn aankomst in Brussel voor de top van de 27 EU-leiders betoogde hij uitvoerig dat Polen niet accepteert dat de Europese Commissie of het Europees Hof van Justitie altijd het laatste woord heeft in de EU.