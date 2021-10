Ook Duitsland is getroffen door stormachtig noodweer waarbij volgens Duitse media twee mensen zwaargewond zijn geraakt. In tienduizenden panden is de stroom uitgevallen en het spoorverkeer kwam in vier deelstaten grotendeels tot stilstand. Het spoorwegverkeer in de aan Nederland grenzende deelstaat Noordrijn-Westfalen is enige tijd helemaal platgelegd. Het vliegverkeer bleek weinig hinder te ondervinden.