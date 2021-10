Noodweer met hevige windstoten heeft het spoorwegverkeer in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen platgelegd. De zwaarst getroffen gebieden in de aan Nederland grenzende deelstaat zijn vooral hoger gelegen gebieden. Daar worden „orkaanachtige rukwinden” gemeten, aldus Duitse media. Het slechte weer gaat gepaard met windstoten tot circa 160 kilometer per uur. De spoorwegen weten nog niet wanneer de treinen weer gaan rijden.