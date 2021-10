De onduidelijkheid bij Marokkaanse Nederlanders is groot sinds het vliegverbod tussen de twee landen om middernacht is ingegaan. Het Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders (SMN) zegt in de iets meer dan 24 uur dat het nieuws bekend is tientallen telefoontjes te hebben gekregen. Ook ziet de stichting veel vragen op sociale media rondgaan over de in- en uitreisbeperking.