Het uitblijven van maatregelen voor het herstel van de publieke gezondheid is „ronduit verbijsterend”, zegt André Rouvoet, voorzitter van GGD GHOR Nederland. Volgens hem is er structureel 600 miljoen euro nodig om een volgende pandemie te voorkomen. „Maar hier is niets over opgenomen in de miljoenennota en de begroting voor volgend jaar, onbegrijpelijk”.