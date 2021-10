Het aantal fillerbehandelingen om bijvoorbeeld rimpels te vervagen of lippen voller te maken neemt in Nederland toe. In de periode van 2016 tot en met 2019 is het met 17,5 procent gestegen. Het ging van 138.496 ingrepen in 2016 naar 162.702 in 2019, alleen al in echte klinieken en dus niet bij kappers, schoonheidssalons en zonnebankaanbieders.