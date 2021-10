FlixMobility, het moederbedrijf van de Duitse busvervoerder FlixBus, koopt het Amerikaanse Greyhound Lines, bekend van de iconische grijsblauwe bussen. Met de overname wil FlixMobility zijn goedkope busdiensten uitbreiden in de Verenigde Staten. Greyhound is de grootste busvervoerder in de Verenigde Staten, waar FlixBus sinds 2018 ook al actief is.