Indiase premier Modi gaat zelf naar klimaattop Glasgow

De Indiase premier Narendra Modi zal in Glasgow de internationale klimaattop bijwonen. Zijn minister van Milieu heeft dit donderdag bevestigd. India is na China en de VS de grootste producent van broeikasgassen. De komst van Modi is een opsteker voor de organisatie van de top, want veel leiders lijken niet te komen. De president van het land dat verreweg de meeste broeikasgassen uitstoot, Xi Jinping van China, komt volgens Chinese media niet naar de Schotse hoofdstad.