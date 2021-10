In Barendrecht (Zuid-Holland) heeft de harde wind woensdag op donderdag forse schade aangericht en in ’s-Heerenberg (Gelderland) is een windhoos door meerdere mensen op film vastgelegd. Volgens Weer.nl komen windhozen of tornado’s zoals deze vaker voor, maar dat een windhoos voor grote schade zorgt is volgens het weerbureau wel zeldzaam.