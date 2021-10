Biermarkt volgens brouwers nog lang niet hersteld

De versoepelingen van de coronamaatregelen hebben maar „zeer beperkt” invloed gehad op de bierverkoop in de zomermaanden, stellen de Nederlandse Brouwers. Volgens de branchevereniging blijft de bierverkoop achter bij vorig jaar en was deze in het derde kwartaal nog minder ten opzichte van voor de coronacrisis. Dat komt onder meer door het slechte zomerweer. Wel dronken mensen relatief weer wat meer bier in kroegen en cafés en minder thuis.