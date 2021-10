President Brazilië Bolsonaro stelt virus goed te hebben aangepakt

De Braziliaanse president Bolsonaro ontkent iets verkeerd te hebben gedaan bij de aanpak van het coronavirus. „We hebben vanaf het begin het juiste gedaan”, zei Bolsonaro in een toespraak in het noorden van het land. Hij reageerde daar op een rapport van parlementariërs dat is opgesteld door senator Renan Calheiros. Hij beschuldigt de president van grove nalatigheid en ziet in het beleid de oorzaak van veel sterfgevallen.