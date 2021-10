De Amsterdamse AEX-index is donderdag met een klein verlies begonnen aan een drukke cijferdag. De resultaten van uitzender Randstad, die zijn topman ziet vertrekken, vielen in de smaak bij beleggers. De kwartaalcijfers van levensmiddelenconcern Unilever, die zijn prijzen verhoogde, werden ook goed ontvangen. Een update van de strategie van maaltijdbezorger Just Eat Takeaway kon beleggers echter niet bekoren.