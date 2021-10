Maaltijdbezorger Just Eat Takeaway verwacht dat zijn verliezen na dit jaar verminderen. Het moederbedrijf van Thuisbezorgd.nl bestempelt 2021 als het „piekjaar van verliezen”. In een update aan beleggers over de strategie zei topman Jitse Groen verder te willen inzetten op voor het bedrijf belangrijke markten, waaronder de Amerikaanse.