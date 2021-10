NFI: data Tesla-auto’s relevant in onderzoek verkeersongevallen

Gegevens die autofabrikant Tesla opslaat in zijn auto’s kunnen van pas komen in onderzoek naar verkeersongevallen. Dat meldt het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) op basis van onderzoek. „Deze data bevatten een schat aan informatie voor forensisch onderzoekers en analisten van verkeersongevallen en kunnen helpen bij een strafrechtelijk onderzoek na een dodelijk verkeersongeval of een ongeval met letsel”, zegt Francis Hoogendijk, digitaal onderzoeker bij het NFI.