Het verkeer heeft donderdag in de ochtendspits op een flink aantal plaatsen in Nederland last van de harde wind en regen. Vanwege de wind werd de rechterrijstrook van de A29 (Rotterdam-Bergen op Zoom) afgesloten. Daar dreigt een portaal waar matrixborden aan hangen over de snelweg te waaien, aldus de ANWB. Die waarschuwt vooral het verkeer in het westen en het zuiden van het land voor zware windstoten.