Beleggers op de Amsterdamse beurs maken zich donderdag op voor een drukke cijferdag. Op het Damrak gaven de AEX-bedrijven Randstad, Unilever en RELX een kijkje in de boeken. Ook grote Europese ondernemingen als Carrefour, SAP en Barclays kwamen met resultaten. Maaltijdbezorger Just Eat Takeaway houdt een beleggersdag, waarbij het moederbedrijf van Thuisbezorgd.nl een update geeft over zijn strategie.