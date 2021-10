Vastgoedreus Evergrande onderuit in Hongkong na handelshervatting

Het in geldnood verkerende Chinese vastgoedconcern Evergrande ging donderdag hard onderuit op de beurs in Hongkong na de hervatting van de handel in het aandeel. Beleggers konden meer dan twee weken niet handelen in Evergrande vanwege overnamegesprekken met branchegenoot Hopson Development, die volgens Chinese media omgerekend 4,3 miljard euro wilde neerleggen voor een belang van 51 procent in de vastgoedbeheertak van Evergrande.