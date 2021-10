Groothandel Sligro ziet herstel in bijna al zijn afzetmarkten

Groothandel Sligro zag in het afgelopen kwartaal een sterk herstel in bijna al zijn afzetmarkten. De bedrijfscatering, evenementenbranche en de zorg bleven nog wel achter, laat het bedrijf weten. De omzet van Sligro steeg in het derde kwartaal, maar die was nog wel flink lager dan voor de coronacrisis. Wanneer de laatste beperkende maatregelen worden opgeheven, verwacht Sligro weer dicht in de buurt te komen van de opbrengsten van voor de pandemie.