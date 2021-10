Groothandel Sligro kan papieren bekertjes of frietbakjes soms niet leveren aan de horeca. „Helaas moeten we soms klanten teleurstellen”, zegt financieel directeur Rob van der Sluijs. Het tekort aan bepaalde producten die in Azië worden gemaakt werd eerst veroorzaakt door de coronacrisis maar nu ook door een gebrek aan zeecontainers en opstoppingen in havens.