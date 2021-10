Op diverse plaatsen in Nederland heeft de harde wind in de nacht van woensdag op donderdag voor problemen gezorgd. Politie, brandweer en andere hulpdiensten hebben het druk met omgewaaide schuttingen en bomen en dakpannen die zijn afgewaaid. In Barendrecht raakten vier mensen gewond door de gevolgen van een windhoos. In het Gelderse ’s-Heerenberg was een mini-tornado die voor zover bekend weinig schade heeft aangericht.