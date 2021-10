Maaltijdbezorgbedrijf Just Eat Takeaway geeft donderdag tijdens een beleggersdag een update over zijn strategie. De afgelopen tijd groeide het bedrijf hard. Eerst was er de overname van het Britse Just Eat door het Nederlandse Takeaway, het moederbedrijf van Thuisbezorgd.nl. Later nam het fusiebedrijf ook het Amerikaanse GrubHub over.