De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag overwegend hoger gesloten. Het is de zesde handelsdag op rij dat de brede graadmeter S&P 500 een winst wist te boeken. Beleggers zijn nog steeds opgetogen over beter dan verwachte bedrijfsresultaten, waarmee zorgen over oplopende inflatie naar de achtergrond verschuiven. De cryptomarkt kon ook op belangstelling rekenen na een nieuw record voor de bitcoin.