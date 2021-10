Megaoperatie in pinland om nieuwe techniek bankpasjes

Alle Maestro-betaalpasjes in Nederland zullen vanaf midden 2023 worden vervangen en het bekende Maestro-logo verdwijnt geleidelijk. Betaalbedrijven Mastercard en Visa komen beide met nieuwe technologie. Daardoor zullen betaalpassen meer op creditcards gaan lijken en ook beter te gebruiken zijn bij onlinebetalingen. Om dat mogelijk te maken moeten komend jaar iets minder dan de helft van alle betaalautomaten in bijvoorbeeld winkels en horeca worden aangepast via een software-update.