Lichaam van verloofde van Gabby Petito mogelijk gevonden

Politieagenten in de Verenigde Staten hebben in een natuurgebied in Florida mogelijk overblijfselen gevonden van het lichaam van Brian Laundrie. Dat is de verloofde van de 22-jarige Gabby Petito, die na een zoekactie van bijna een maand gewurgd werd teruggevonden. De vermissing van Petito was groot nieuws in de VS en elders. Volgens NBC News zijn de lichaamsresten aangetroffen vlak bij een plek waar persoonlijke bezittingen van Laundrie zijn gevonden.