De Amsterdamse AEX-index is woensdag opnieuw hoger gesloten. De belangrijkste beursgraadmeter pakte die winst ondanks een stevige koersdaling van ASML. De producent van chipmachines had een recordkwartaal, maar begint ook last te krijgen van materiaaltekorten. Verffabrikant AkzoNobel gaf ook een kwartaalupdate en werd vervolgens lager gezet.