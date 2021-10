Onduidelijkheid en onrust over Marokkaans vliegverbod

Bij mensen die plannen hebben om de komende dagen van Marokko naar Nederland te reizen of de omgekeerde weg willen afleggen is grote onrust ontstaan nadat bekend werd dat vanaf woensdag een vliegverbod vanuit Marokko naar Nederland is uitgevaardigd. De organisatie Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders (SMN) kreeg enkele bezorgde telefoontjes binnen van mensen die zich geen raad weten met de situatie. Het vliegverbod is uitgevaardigd door Marokko omdat het aantal coronabesmettingen in Nederland snel stijgt.